Politik in Viersen Gutes Klima beim Dreikönigstreffen der FDP

Auch der Viersener FDP-Vorsitzende Frank a Campo ging in seiner Rede auf den Klimaschutz ein, am Beispiel der Boisheimer Dependance der Paul-Weyers-Schule. „Für die dortige energetische Sanierung gab es drei Varianten zur Auswahl: erstens konventionelle Heizung (die wollte keiner), zweitens Luftwasserwärmepumpe und elektrische Warmwasserbereitung für rund 87.000 Euro und drittens ein Eisspeicher für sage und schreibe 780.000 Euro – neunmal teurer als Variante zwei“, berichtete a Campo. „Und was wollten CDU, SPD und Grüne? Die teuerste Variante! Nur die teuerste! Den neunmal teureren Eisspeicher!“ Mit Engelsgeduld habe die FDP dargelegt, dass man für die 780.000 Euro des Eisspeichers neun Maßnahmen zu 87.000 Euro umsetzen kann, und das Klima mit effizienten neun Maßnahmen weitaus besser schützen könne als mit einer „überkandidelten Symbolmaßnahme“. „Erst im letzten Moment verhalf die sich abzeichnende hochgefährliche Haushaltslage der Stadt unseren Argumenten zum Durchbruch, und CDU, SPD und Grüne fügten sich zähneknirschend in die ihnen ungewohnte wirtschaftliche Vernunft“, so a Campo.