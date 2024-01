Galasitzung der KG Helenabrunn Der Präsident, der als Prinz mitfeierte

(wj) Die KG Helenabrunn durfte in dieser Session erstmals den Saalkarneval eröffnen. Da ihr Präsident Helmut Schatten in dieser Session als Prinz Helmut II. unterwegs ist – er wurde mit dem „Narr von Europa“ in Gold ausgezeichnet – wurde er am Freitagabend von Wolfgang Genenger bestens vertreten. Gemenger führte gekonnt durch das Programm, in dem unter anderem Kai Kramosta als Handwerker Peters, die Stimmungssängerin Katharina Köppen, die Fauth Dance Company, Markus Becker, die Bands Scharmöör und De Kellerjunges für beste Stimmung sorgten. Viel beachtet auch die Auftritte der Viersener Prinzengarde mit Solomariechen und der Tanzgarde des Karnevals-Komitees aus Nettetal-Lobberich. Ein gelungener Auftakt.