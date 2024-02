Neues Angebot in Viersen Grüne wollen weitere Hundewiese

Wer mit dem Hund in Alt-Viersen wohnt und ihn sicher frei laufen lassen will, dem fehlt dazu die Möglichkeit. Noch – wenn es nach den Viersener Bündnisgrünen geht. Nachdem der Stadtrat im Sommer 2023 die Pläne für eine Hundefreilaufwiese am Freizeitareal „Hoher Busch“ verabschiedet hat, haben sie nun eine neue Idee, die den mehr als 6000 Hundehaltern in der Stadt gefallen könnte. Hundehaltern wie Munzur Keser etwa. Der 28-Jährige findet diese Idee gut, die Fraktionssprecherin Maja Roth-Schmidt jetzt im Haupt- und Finanzausschuss vorstellte.