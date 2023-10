Bildung in Viersen Grüne wollen Schulsozialarbeit optimieren

Mit ihrer Anfrage will die Grünen-Fraktion mögliche Verbesserungsfelder identifizieren. „Wir wollen eruieren, wo und wie wir die Schulsozialarbeit in Viersen weiterentwickeln können. Dabei ist es wichtig, nicht nur lokal zu denken, sondern auch die größeren, übergeordneten politischen Ebenen in die Überlegungen einzubeziehen und sich entsprechend zu vernetzen“, sagt Roth-Schmidt. „Gerade in einer Zeit, in der die Bildungspolitik von verschiedensten Herausforderungen geprägt ist, müssen wir sicherstellen, dass unsere SchülerInnen bestmöglich begleitet werden. Und dafür ist es entscheidend, alle politischen Ebenen effizient zu nutzen."