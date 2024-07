Mobilität in Viersen Grüne wollen Radverbot für Wochenmärkte kippen

Zudem werde die Erreichbarkeit verbessert: Marktbesucher seien an Markttagen nicht auf eine häufig zeitraubende- Parkplatzsuche für ihr Rad angewiesen. „Schließlich ersparen wir Radfahrenden lästige Umwege, wenn wir das Schieben von Rädern auf Marktplätzen, erlauben. So ist das Radfahren in der Süchtelner Fußgängerzone beispielsweise grundsätzlich erlaubt. An Markttagen ist der Lindenplatz aber tabu, so dass er umfahren werden muss, wenn kein Bußgeld kassiert werden soll“, berichtet Eirmbter-König. Es sei an der Zeit, die Marktsatzung an den Zeitgeist anzupassen. „Die jetzige Regelung geht an der Bürgerschaft vorbei und stößt bei immer mehr Menschen auf Unverständnis.“