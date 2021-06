Stadt Viersen : Grüne fordern mehr IT-Personal für die Schulen

Viersen Die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wo es hakt. Digitaler Unterricht an den Schulen hatte anfangs mit vielen Problemen zu tun. Die Grünen wollen die Schulen mit mehr IT-Experten unterstützen.

Maja Roth-Schmidt, Fraktionsvorsitzende und Sprecherin ihrer Fraktion im Schulausschuss, begründet diese Forderung so: „In der Corona-Pandemie haben die Schülerinnen und Schüler über ein Jahr lang ganz oder teilweise zu Hause lernen müssen. Dabei wurde schnell klar, dass die vorhandenen Strukturen nicht ausreichen, um digitalen Unterricht auf einem ausreichenden Niveau anzubieten. Die Schulen waren weitgehend mit der Aufgabe auf sich alleingestellt, digitale Endgeräte für das Lehrpersonal und den Teil der Schülerschaft zum Einsatz zu bringen, der nicht über eigene Geräte verfügte. Bislang haben sich vor allem engagierte Fachlehrerinnen und -lehrer um die IT-Administration gekümmert. Diesen Zustand sollten wir nicht mit in das neue Schuljahr nehmen. Es muss jetzt schnell gehen!“ Es könne nicht angehen, dass zufällig vorhandenes Personal und teilweise sogar eher privates Engagement über die Bildungschancen von Kindern entscheiden, so die Viersener Grünen in ihrem Antrag an Rat und Verwaltung.