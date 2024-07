Viersen putz(t) munter 2024 Große Aufräumaktion am 21. September

Ab sofort können sich Viersener für die große Aufräumaktion „Viersen putz(t)munter“ anmelden. Sie findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. „Erneut ist das Ziel, möglichst viele Menschen in den Viersener Stadtteilen dafür zu gewinnen, ihr Viertel gemeinsam auf Hochglanz zu bringen“, erklärte ein Stadtsprecher. Die Aufräum-Aktion läuft am Samstag, 21. September 2024, von 10 bis 14 Uhr. Die Anmeldung zur Teilnahme ist bis Samstag, 31. August möglich.