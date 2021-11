Einsatz am Samstagmorgen : Großbrand wütet in der Alten Manufaktur in Viersen

Viersen Im historischen Backsteingebäude der Alten Manufaktur in Viersen ist am Samstagmorgen die Feuerwehr im Einsatz. Teile des Erdgeschosses stehen in Flammen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt.

In der Alten Manufaktur in Viersen ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, sind Rettungskräfte der Feuerwehr Stand 9 Uhr an der Clörather Straße noch immer im Einsatz. In einem Gebäude, in dem sich auch eine Musikschule befindet, standen zwischenzeitlich Teile des Erdgeschosses in Flammen.