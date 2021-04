Live-Stream in Viersen : Gottesdienst zum Gedenken der Pandemie-Opfer

Live-Stream in Viersen

In Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie laden der Landrat und Vertreter der beiden christlichen Kirchen im Kreis Viersen zu einem Ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto „Gemeinsam gedenken, würdigen, zusammenstehen, hoffen“ ein.

Er soll am Samstag, 17. April, um 14 Uhr in der Grabeskirche St. Josef statt. Da aufgrund der pandemischen Lage jedoch nur ein kleiner Rahmen möglich ist, kann der Gottesdienst auch per Live-Stream auf Youtube verfolgt werden. Er kann unter folgendem Link angesehen werden: www.youtube.com/watch?v=Ht4BDW8ziG0.