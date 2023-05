LVR-Klinik in Viersen-Süchteln Gewalttäter ist weiter auf der Flucht

Ein verurteilter Straftäter, der am Montag nicht von einem begleiteten Ausgang in die LVR-Forensik nach Viersen-Süchteln zurückgekehrt ist, befindet sich weiter auf der Flucht. „Unsere Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren“, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Fredy H. war wegen Gewaltdelikten verurteilt worden, das Gericht ordnete eine befristete Unterbringung im Maßregelvollzug als Entziehungsanstalt an.