Mordprozess in Mönchengladbach: Getötete 15-jährige Iulia in Viersen: Angeklagter zeigt keine Reue

Am 11. Juni wurde die 15-jährige Iulia R. im Casinogarten in Viersen erstochen.

Mönchengladbach Zu Beginn des Mordprozesses las die Verteidigerin eine Erklärung des 17-jährigen Angeklagten vor. Er will demnach zur Tatzeit unter Drogen gestanden haben. Die Eltern des getöteten Mädchens verließen in der Pause den Gerichtssaal.

Ein halbes Jahr nach der blutigen Tat im Casinogarten in Viersen steht der 17-jährige Ex-Freund von Iulia vor Gericht. Er soll die 15-Jährige am 11. Juni im Casinogarten in Viersen mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Am Montag um 9.15 Uhr begann der Mordprozess gegen den Bulgaren, der am Mittwoch 18 Jahre alt wird.