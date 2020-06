Fall der getöteten Greta : Erzieherin aus Viersener Kita arbeitete zuvor auch in Straelen

Bemalte Steine und Kerzen liegen vor dem Eingang einer Kindertagesstätte in Viersen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf/Viersen Die 25-jährige Erzieherin soll in einer Viersener Kita die dreijährige Greta heimtückisch ermordet haben. Im Familienausschuss des Landtags kamen jetzt weitere Beschäftigungsverhältnisse ans Licht.

Im Fall des mutmaßlich ermordeten Kita-Mädchens Greta (3) sind weitere Beschäftigungsverhältnisse der tatverdächtigen Erzieherin ans Licht gekommen. Die 25-Jährige habe bereits im August 2016 ein Anerkennungsjahr in einer Einrichtung in Straelen begonnen, aber nicht abgeschlossen, sagte der der Leiter des LVR-Landesjugendamts, Lorenz Bahr, am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags. Das Arbeitsverhältnis sei vorzeitig wegen „fehlender Arbeitsinitiative“ der Frau aufgelöst worden. Außerdem habe sie seinerzeit erklärt, lieber in Kleingruppen zu arbeiten.

Anschließend sei die Erzieherin 2017 ein halbes Jahr lang ehrenamtliche Mitarbeiterin in einer Einrichtung desselben Trägers gewesen. In keiner der beiden Kitas sei es in der Zeit ihrer Beschäftigung zu besonderen Vorkommnissen oder Beschwerden gekommen.

Die 25-jährige Erzieherin soll die dreijährige Greta in einer Kita in Viersen heimtückisch ermordet haben. Ermittler gehen davon aus, dass sie versuchte, das schlafende Kind zu ersticken. Das Mädchen war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten in Viersen ins Krankenhaus gebracht worden. Am 4. Mai starb das Kind dort. Rechtsmediziner fanden Spuren, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten.

Auch in weiteren drei Kitas in Kempen Krefeld und Tönisvorst, in denen die Tatverdächtige zuvor gearbeitet hatte, hatte es Notfälle und Notarzteinsätze gegeben. Keiner der Träger hatte das Landesjugendamt über die Vorkommnisse informiert.

(chal/dpa)