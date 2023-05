Neues Leitbild für Viersen Geschossbau bekommt Priorität

Viersen · Münster will den Neubau von frei stehenden Einfamilienhäusern erheblich einschränken. Viersen plant Ähnliches. So steht es im neuen Leitbild der Stadt Viersen. Der Rat soll es am Dienstag verabschieden.

15.05.2023, 05:15 Uhr

Die Wohnanlage am Heidweg in Süchteln wurde beim Tag der Architektur präsentiert. Die Stadt Viersen will dem Geschosswohnungsbau „nach Möglichkeit Vorrang“ gewähren. Foto: Dewey, Gregor

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Mit den Leitbildern von Städten und Gemeinden ist das meistens so eine Sache. Im Idealfall definieren sie, wofür die Kommune steht, wirtschaftlich, sozial, ökologisch, arbeiten die Leitbilder die Alleinstellungsmerkmale heraus, betonen sie. Im Kern geht’s um die Frage: Wie wollen wir in Viersen in Zukunft wohnen, leben, arbeiten, uns fortbewegen?