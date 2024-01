Premiere an Anne-Frank-Gesamtschule Gesamtschüler aus Viersen setzten auf fair gehandelte Produkte

Die Jugendlichen (und Lehrer) können zudem an der Gesamtschule fair gehandelte Produkte kaufen. Der Erlös kommt dem Kinderhaus zu Gute. Beide Arbeitsgemeinschaften organisierten nun das erste Fairtrade-Frühstück für alle Fünftklässler. Dabei half auch der neue Kooperationspartner der Schule, Aldi Süd, mit. „Wir hatten den Lebensmitteldiscounter angeschrieben, ob Interesse an einer Kooperation bestehen würde“, so Yalcin. Man hatte Interesse und „als eine der ersten Aktionen folgte das Sponsoring unseres Fairtrade-Frühstücks“.