Mobilität in Viersen Gerberstraße wird drei Wochen lang zur Einbahnstraße

Auf der Gerberstraße muss in Höhe der Feuerwache eine Gasleitung repariert werden. „Das führt dazu, dass die Gerberstraße zwischen An den schwarzen Pfählen und Kränkelsweg zur Einbahnstraße in stadtauswärtige Richtung wird“, erklärte ein Sprecher der Stadt. Zu Fuß und mit dem Fahrrad könne die Baustelle passiert werden.