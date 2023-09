Brauchtum in Viersen Gelungene Premiere für Sommerfest der Karnevalisten

Zuvor hatte Schiffers den Viersenern ihr designiertes Prinzenpaar vorgestellt: Gastronom Helmut Schatten und an seiner Seite Anne I. Der künftige Prinz hat durchaus Erfahrung in diesem speziellen Amt. „Ihr dürft gerne Mitglied bei der Ki Ka Kai a werden, aber besucht nie ein Sommerfest von denen“, sagte er grinsend. Schatten hatte, eventuell nach ein paar Cola zu viel, beim Sommerfest 1984 auf einem Bierdeckel unterschrieben, dass er in der nächsten Session als Boisheimer Prinz zur Verfügung stehe. Geschrieben, gemacht: 1985 hieß Boisheims Prinz Helmut Schatten. Doch nicht nur Alt-Viersens designiertes Prinzenpaar bat Schiffers auch die Bühne. Er begrüßte auch Natalie und Mark Aretz, das künftige Prinzenpaar von Dülken, ebenso Yvonne und Michael Weiland, designiertes Prinzenpaar aus Boisheim, sowie Bianca Büßen und Bastian Wefers, die künftigen Tollitäten von Süchteln. Und aus Niederkrüchten kam das künftige Prinzenpaar Birgit Hauers-Hommen und Bernd Hommen. So ertönte bei der Verabschiedung der närrischen Majestäten in spe ein polyglottes „Viersche Helau“, „Maak mööt“, „Gloria tibi Dülken“ und „Muure Soat“, bevor die Band Kuhl und de Gäng gegen 20 Uhr die Party eröffnete.