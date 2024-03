Friedhof in Viersen-Süchteln Gelder für Brückenbau sollen im Haushalt bleiben

Wolfgang Genenger (CDU) entgegnete dem Grünen-Ratsherrn: „Sie haben selber den Knall nicht gehört.“ Die Brücke werde auch deshalb so teuer, weil die Grünen durch mehrere Anträge das Verfahren in die Länge gezogen hätten und die Baukosten in dieser Zeit gestiegen seien. Die Brücke sei sinnvoll und nötig, eine Mehrheit habe für den Bau gestimmt. „Trotzdem akzeptieren Sie das Votum nicht.“ Jörg Dickmanns (SPD) räumte ein: „300.000 Euro sind eine immens hohe Summe. Aber es geht dabei auch um Teilhabe von älteren Mitbürgern mit bestimmten Einschränkungen.“ Über den Aufzug für die Primusschule für 195.000 Euro sei nicht so heftig gestritten worden; auch der werde nicht von vielen Personen benutzt. Und Norbert Dohmen (Grüne im Rat der Stadt Viersen) erklärte, es gebe gute Gründe, gegen die Brücke zu sein – weil dafür Bäume gefällt werden müssen und die CO2-Bilanz des Stahls negativ ausfalle. „Aber ob nun zehn Leute die Brücke nutzen oder 10.000 kann kein Argument sein. Wir sind eine Solidargemeinschaft.“