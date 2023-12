Kriminalität in Viersen Nachbarschaftsfest endet mit gefährlicher Körperverletzung

Zu dem Vorfall kam es gegen 3.20 Uhr an der Weiherstraße in Viersen. „Bei einem Nachbarschaftsfest gerieten zwei unbekannte Männer mit dem 49-jährigen Viersener in Streit über die Lautstärke des Festes“, erklärte ein Polizeisprecher. „Unvermittelt zog einer der beiden ein Pfefferspray und verletzte den 49-Jährigen im Gesicht.“ Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Brasselstraße.