Gedenken in Viersen LVR-Klinik und Initiative erinnern an psychisch kranke NS-Opfer

Anlass ist der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Die LVR-Klinik Viersen und der „Initiativkreis 27. Januar“, zu dem die Süchtelner Pfarrgemeinde St. Clemens, Pax Christi, die evangelische und katholische Klinikseelsorge sowie die Lebenshilfe Kreis Viersen gehören, wollen, dass auch in der Klinik, damals Heil- und Pflegeanstalt Johannistal, dieser Gedenktag angemessen begangen wird. Das Erinnern an die psychisch erkrankten Patientinnen und Patienten, die während der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden, ist in der Süchtelner Klinik ein fester Termin. Dort wurden damals, ebenso wie in der Zweigstelle Waldniel, Frauen, Männer und Kinder ermordet.