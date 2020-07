Gastbeitrag von Manuel García Limia (SPD) : Viersen muss eine Stadt für alle sein

Seit der Kommunalwahl 1999 ist Manuel García Limia (SPD) Ratsmitglied in Viersen. Foto: Martin Röse

Viersen SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel García Limia fordert in seinem Gastbeitrag eine nachhaltige Politik, die sich nicht nur auf das Thema Klima beschränkt, sondern auch die soziale und die finanzielle Nachhaltigkeit im Blick behält.

Hätte man mich Anfang März um eine Rückschau auf den Zeitraum seit dem Sommer 2019 gebeten, wäre mein Resümee sehr eindeutig gewesen. Viersen hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Es ist uns gelungen, zu sparen, uns finanziell auf solide Beine zu stellen und trotzdem unsere Stadt gerade in den letzten 15 Jahren weiterzuentwickeln.

In meiner Haushaltsrede hatte ich erklärt, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir die Chance ergriffen haben, einen frühzeitigen Ausstieg aus der Haushaltssicherung zu wagen. Alles andere wäre fahrlässig gewesen, da wir sonst von Entwicklungen abhängig gewesen wären, die wir vor Ort nicht zu verantworten haben. Genau in dieser Situation – deutlich früher als erwartet – sind wir nun. Die Welt ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine andere. Das wirkt sich auch auf die Menschen unserer Stadt in vielen unterschiedlichen Bereichen – ob Kita, Schule, Einzelhandel, Wirtschaft – aus.