Unfälle in Viersen Zwei Fußgänger von Autos angefahren und verletzt

Ein 66-Jähriger hat am Freitag, 28. April, kurz nach 15 Uhr bei einem Unfall in Viersen-Süchteln so schwere Verletzungen erlitten, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei wollte der Tönisvorster die Hindenburgstraße in Höhe von Haus Nummer 24 überqueren. Der aus seiner Sicht von links kommende Fahrzeugverkehr hatte angehalten. Beim Überqueren, so berichtete die Polizei weiter, achtete der 66-Jährige jedoch nicht auf einen von rechts kommenden und in Richtung Dülken fahrenden Pkw, den ein 63-jähriger Viersener steuerte. Es kam zum Zusammenstoß.