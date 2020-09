Bücherei in Viersen : Leichte Sprache in der Stadtbibliothek

Viersen Ein umfangreiches Medienverzeichnis listet mehr als 120 Bücher in leichter und einfacherer Sprache auf, die in der Bibliothek zu finden sind. Weitere sollen folgen.

In mehreren Bausteinen und monatelangen gemeinsamen Überlegungen mit betroffenen Personen seien drei wichtige neue Instrumente umgesetzt worden, berichtet Wetter. Die Satzung der Stadtbibliothek Viersen gebe es nun in Leichter Sprache. „Somit können unter anderem Menschen mit Legasthenie, anderen Muttersprachen oder sonstigen Einschränkungen verstehen, was eine Bibliothek ist und wie sie genutzt werden kann“, erklärt Annika Strohschoen, Mitarbeiterin bei der Stadtbücherei. „Wir wünschen uns eine Inklusion, die mehr bedeutet als Barrierefreiheiten der Gebäude etwa durch mobile Rampen, sondern mehr Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft durch den Abbau von Hemmschwellen und besserer Vermittlung bestehender Angebote“, erklärt Cigdem Bern, Beigeordnete der Stadt Viersen.

Joleen Schmitz leidet an einer Lese-Rechtschreibschwäche, sie hat die Broschüre zur Satzung überprüft: „Die Broschüre ist gut verständlich und man überwindet sich, dieses große Gebäude mit vielen schwierigen Büchern zu betreten.“ Im Gebäude gerate man nicht in Verzweiflung auf der Suche nach der richtigen Lektüre. „Alle Regale mit leichter und einfacher Lektüre haben ab sofort Piktogramme, die zeigen, welche Bücher in den entsprechenden Regalen zu finden sind. So zeigt etwa ein Globus auf dem Bild an, wo Reiseführer stehen“, erklärt Strohschoen. Ein umfangreiches Medienverzeichnis listet mehr als 120 Bücher in Leichter und einfacherer Sprache auf, die in der Bibliothek zu finden seien; eine kontinuierliche Aktualisierung sei geplant.