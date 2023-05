Frisch aus Viersen Landwirte in Viersen ernten Frühkartoffeln

Auf dem Hof geht die Arbeit weiter. Bernd Drößer fährt den Roder rückwärts an die Sortiermaschine in der Halle. Der Bunker wird ausgefahren und mittels eines Netztrichters gelangen die Erdäpfel in den Bunker der Maschine. Erneut laufen die Sortierbänder und eine erneute Kontrolle steht an. Danach wird per Hand abgefüllt und das in Chargen von 1,5 bis 12,5 Kilogramm. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. „Wir haben noch nie gleichzeitig Frühkartoffeln geerntet und die Lagerkartoffeln gepflanzt. Durch das feuchte Wetter sind wir aktuell mit dem Pflanzen spät dran. Daher das ungewöhnliche Zusammenkommen“, berichtet Dominik Drößer, dessen anderer Bruder Tobias auf einem weiteren Feld mit dem Pflanzen von Kartoffeln beschäftigt ist.