Ab Samstag in Viersen Freikarten fürs Kasperletheater zu gewinnen

Das Rogals-Figurentheater gastiert von Samstag, 9. September, an bis 17. September in Viersen auf der großen Wiese an der Düsseldorfer Straße 113 in der Nähe von Aldi. Werktäglich um 17 Uhr wird im klimatisierten Theaterzelt das neue Stück „Kasper und der Dino“ für Kinder ab zwei Jahren gegeben. Sonntags gibt es zwei Vorstellungen, eine um 11 und eine um 15 Uhr. Unsere Redaktion verlost 3x2 Karten.