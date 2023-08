Jubiläum in Viersen 100 Jahre katholische Frauengemeinschaft St. Helena

#Doch die Veranstaltungspalette hat noch mehr zu bieten: „Wir planen religiöse und gesellige Veranstaltungen“, sagt Steffes-mies. Beispielsweise das Fastenpilgern, Seniorencafé, Wanderungen, Radtouren und verschiedene Frühstücke. „Beim Frühstück wird alles selbst gemacht“, berichten die Frauen. Von Dips über Kuchen bis hin zum Brot – „und das schmeckt wirklich köstlich“, so Beckmann. Alle Veranstaltungen der Frauengemeinschaft werden in Eigenregie geplant. Das ehrenamtliche Engagement halte jung und bereite viel Freude. Was die Gemeinschaft ausmacht? „Ist der Zusammenhalt“, betont Elisabeth Steffes-mies. Bei der kfd werden alle Talente genutzt und es wird versucht, die Fähigkeiten der Einzelnen einzubringen: „Die eine kann gut einen Karnevalsjeck spielen und eine andere hat andere Qualitäten“, sagt die Leiterin. Und das sei auch gut und sorge dafür, dass das Programm vielfältig bleibe. Bei allen Veranstaltungen kalkulieren die Mitarbeiterinnen so, dass sie kostendeckend verbleiben. Überschüsse und Spenden fließen in wohltätige Zwecke.