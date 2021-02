Frühstück, Vorträge und Film zum Frauentag : Frauenforum organisiert Veranstaltungsreihe

Viersen Zum Weltfrauentag am 8. März 2021 kritisiert das Viersener Frauenforum, dass Frauenbelange weiterhin oft keine Berücksichtigung finden.

Den Auftakt zum Frauentag bildet traditionell das Frauenfrühstück, das diesmal am Mittwoch, 10. März, von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr im KBV-Haus, Rektoratstraße 25, stattfindet. Referentin Ute Lindemann-Degen stellt dabei das Buch „Unsichtbare Frauen“ von Caroline Criado-Perez vor. Darin geht es um systematische Diskriminierung von Frauen durch geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten. In der Teilnahmegebühr von 10,50 Euro ist das Frühstück enthalten.

Am Samstag, 13. März, dem Equal Pay Day, erinnern die sozialdemokratischen Frauen von 10 bis 12 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz daran, dass Frauen in Deutschland im Schnitt immer noch 19 Prozent weniger als Männer verdienen. Bei der „Kulturhistorischen Stadtführung zur Dülkener Frauengeschichte“ lädt Kunsthistorikerin Angela Klein-Kohlhaas die Teilnehmer ein, die zahlreichen weiblichen Spuren in der lokalen Geschichte zu entdecken. Treffpunkt ist am Brunnen am Alten Markt in Dülken (Kostenbeitrag sechs Euro).