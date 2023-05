Katholische Kirche in Viersen Trotz Verbots: Frauen predigen in St. Cornelius

Viersen · Am kommenden Samstag, 13. März, werden drei Frauen in der Vorabendmesse in der Herz-Jesu-Kirche der Gemeinde St. Cornelius und Peter in Viersen-Dülken predigen — obwohl der Vatikan Ende März das kirchenrechtliche Verbot der Predigt von Laiinnen in der Eucharistiefeier bekräftigt hatte.

07.05.2023, 17:41 Uhr

Maria Czurda und Liesel Jesse im Jahr 2019 im Rahmen einer Messe von „Maria 2.0“ im Zwiegespräch am Ambo in St. Cornelius. Foto: Julia Esch

Zuvor wurde beim „Synodalen Weg“ beschlossen, dass die Bischöfe eine Regelung für die Predigterlaubnis von Laiinnen erarbeiten und nach Rom senden. Liesel Jesse, Martina Beinhoff und Maria Czurda beteiligen sich damit am bundesweiten Predigerinnentag der Katholischen Frauengemeinschaft Ddeutschlands. Bundesweit werden nach Angaben des Verbandes 90 Frauen teilnehmen. „Sie lassen sich auch in diesem Jahr nicht den Mund verbieten und setzen sich mit ihrer Predigt für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche ein“, teilte der Verband mit. Die Eucharistiefeier beginnt um 17 Uhr.

(mrö)