Katholische Kirche in Viersen „Der letzte Versuch, etwas zu verändern“

Am Samstag werden Liesel Jesse, Martina Beinhoff und Maria Czurda in der Herz-Jesu-Kirche in Viersen-Dülken während der heiligen Messe predigen – obwohl der Papst noch Ende März klargestellt hatte, dass Laiinnen und Laien nicht bei einer Eucharistiefeier predigen dürfen. Stellvertretend für die drei sprachen wir mit Liesel Jesse.