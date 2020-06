52-Jähriger aus Viersen unter Verdacht : Frau wird bei versuchter Vergewaltigung schwer verletzt

Viersen Eine 50-jährige Frau aus dem Kreis Viersen hat am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten, als sie von einem Mann attackiert wurde. Im Rahmen der Fahndung stellten die Einsatzkräfte einen 52-jährigen Viersener.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Viersen soll am Dienstag eine Frau in der Nähe eines Waldstücks angegriffen und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau dabei schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Ein Richter ordnete am Mittwochnachmittag Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an. Zur Tat hat sich der Verdächtige bisher nicht geäußert. Der Mann steht unter Betreuung.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die sichtbar unter dem Eindruck der Ereignisse stehende Frau. Die Frau hatte den Tatverdächtigen geistesgegenwärtig bei seiner Flucht von hinten fotografiert und konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben. „Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Fahndung nach dem Flüchtigen“, erklärte Polizeisprecherin Antje Heymanns. Ein bereits angeforderte Polizeihubschrauber konnte wieder abdrehen. Zehn Minuten nach dem Notruf hatten die Einsatzkräfte den Mann an einem Feld in der Nähe des Harffwegs aufgespürt. Als der Mann die Streifenwagen sah, versuchte er laut Polizei, in ein Waldstück zu flüchten. Er wurde in dem Feld gestellt und vorläufig festgenommen.