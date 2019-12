Alfhausen/Viersen : Frau nach Überschlag mit Auto schwer verletzt

Alfhausen/Viersen Das Auto schleuderte über die Straße und überschlug sich auf einem Acker.

(RP) Eine schwer verletzte Frau aus dem Kreis Viersen und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Samstagnachmittag auf der Bramscher Straße in Alfhausen im Kreis Osnabrück ereignete. Die Fahrerin eines Peugeot war gegen 13.40 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, kam nach Angaben der Polizei erst auf den rechten Grünstreifen. Das Auto schleuderte über die Straße und überschlug sich auf einem Acker. Ersthelfer kümmerten sich um die 68-Jährige.