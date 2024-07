Kriminalität in Viersen Frau mit Pfefferspray und Schlagstock attackiert

Die Viersener Polizei findet ungewöhnliche Worte für das, was einer 45-jährige Frau aus Viersen am frühen Montagmorgen widerfahren ist: „Einen wahren Horror“ habe die Frau gegen 6.10 Uhr erlebt, als sie gerade dabei war, an der Straße Am Seilerwall in ihr Auto zu steigen, um zur Arbeit zu fahren, so eine Polizeisprecherin.