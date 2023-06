Unfall in Viersen Frau im Krankenfahrstuhl angefahren

Viersen · Eine 77-jährige Viersenerin, die in einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass sie ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.

01.06.2023, 15:11 Uhr

Die 77-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf einem Parkplatz an der Lambersartstraße. Gegen 11.15 Uhr habe die Frau in dem Krankenfahrstuhl hinter einem Transporter gewartet, da dieser aus einer Parklücke auf dem Parkplatz rückwärts ausfahren wollte. Anschließend wollte die 77-Jährige ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Dazu aber kam es nicht mehr. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Viersen, der sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung befand, wollte nach links in die nun freie Parklücke einbiegen. „Hierbei schaute der Pkw-Fahrer nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit der Krankenstuhlfahrerin“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(mrö)