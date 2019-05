Viersen : Trauer um Franz Lohbusch

Viersen Der Viersener Kommunalpolitiker starb im Alter von 66 Jahren an Krebs.

Von Sabine Janssen

FRANZ LOHBUSCH, langjähriger Ratsherr in Viersen, ist im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. In den sozialen Medien hatte er am 1. Mai zuletzt gepostet, dass er ein wirksames Medikament gegen seine Übelkeit gefunden hatte und dankte den Ärzten.

Lohbusch wuchs in einem katholischen Elternhaus in Alt-Viersen auf. Doch angepasst war er nie. „Ich bin eben ein 68er“, sagte Lohbusch einmal, der bei dem Bloggingdienst Twitter „Hipie4711“ als Namen gewählt hatte. Von der Bundeswehr flüchtete er und musste dafür eine Jugendstrafe absitzen. In der 1980er-Jahren besetzte er Häuser in Viersen. Er schloss sich der Anti-Atomkraftbewegung an.

1984 gründete er den Kreisverband der Grünen mit. „Wir müssen versuchen, mitzubestimmen – nicht nur von außerhalb des Systems“, sagte er als Erklärung. Er war der erste „grüne Ratsherr“ in Viersen.

2010 wurde er für Partei Die Linke aktiv. Er war Stadtsprecher und Ratsherr. Im April dieses Jahres trat er aus der Fraktion aus. Sein Ratsmandat behielt er.