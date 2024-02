Finanzen der Stadt Viersen Finanzexperte lobt Haushaltsentwurf 2024 — und sieht Sparpotenzial

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein schätzt den Haushaltsplanentwurf der Viersener Stadtverwaltung als „solide“ ein. Doch trotz aller Anstrengungen der vergangenen Jahre könnte im Jahr 2026 ein Abrutschen der Kommune in die Haushaltssicherung drohen, warnt die Kammer. Als Ultima Ratio sieht die Planung der Stadtverwaltung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2026 vor. „Es ist jetzt an Politik und Verwaltung dafür zu sorgen, dass durch die Ermittlung weiterer Konsolidierungspotenziale auf der Aufwandsseite sowie Aufgabenkritik diese Steuererhöhung nicht notwendig wird“, schreibt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einer Stellungnahme an Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Die Stellungnahme basiert auf einem Gutachten des Finanzwissenschaftlers Harald Schoelen von der Hochschule Niederrhein.