Bei Garagenbrand Mehrere Feuerwehrleute in Viersen verletzt

Ein Feuerwehrmann wurde nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 3 in eine Spezialklinik in Aachen geflogen. Der Rettungsdienst brachte einen weiteren Betroffenen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Der Brand war sehr schnell gelöscht. Der Brandort wurde nach etwa 75 Minuten zur Ursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben.