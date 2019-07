Tierische Rettungsaktion : Viersener Feuerwehr zieht Hund Bruno aus dem Kanalrohr

Foto: Günther Jungmann 5 Bilder Feuerwehr Viersen hilft „Bruno“ aus dem Kanalrohr.

Viersen In Viersen musste die Feuerwehr am Samstag einen Hund retten, der in einem Kanalrohr stecken geblieben ist. Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung quetschte sich in das Rohr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tierische Rettungsaktion am späten Samstagnachmittag in Viersen: Die Feuerwehr musste im Ortsteil Süchteln einen Hund aus einem Kanalrohr befreien. Der Hund war bei einem Spaziergang mit seinem Frauchen und Herrchen in das Rohr gekrochen und stecken geblieben.

Ein Feuerwehrmann im Schutzanzug quetschte sich in das Rohr und zog den Hund namens Bruno mit Hilfe einer Schlinge wieder ans Tageslicht, wo er seinen Besitzern übergeben werden konnte.

(gju/siev)