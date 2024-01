Großeinsatz in Viersen-Süchteln Feuerwehr rettet 37 Bewohner aus brennendem Hochhaus

Am Donnerstagabend ist im Keller eines Hochhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Süchteln ein Feuer ausgebrochen. Die Viersener Feuerwehr evakuierte das Gebäude, in dem mehr als 50 Menschen gemeldet sind. Mehrere Bewohner wurden per Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt, weitere unter Fluchthauben durch das verrauchte Treppenhaus begleitet. Insgesamt rettete die Feuerwehr so 37 Personen. Zuvor hatten sich viele Bewohner bereits selbst ins Freie gerettet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach Informationen unserer Redaktion kamen fünf Bewohner ins Krankenhaus.