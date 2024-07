Sicherheit in Viersen Feuerwehr nimmt neuen Gefahrgut-Container in Betrieb

Für Einsätze mit Gefahrgut hat die Feuerwehr Viersen jetzt einen neuen Container in Betrieb genommen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der neue Abrollbehälter kostete rund 325.000 Euro und ersetzt nach 36 Jahren ein Modell aus dem Jahr 1988. Als zuständiger Beigeordneter nahm Ertunç Deniz auf der Feuerwache an der Gerberstraße nun die neue multifunktionale Anlage in Augenschein.