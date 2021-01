Feuer in Viersen : Feuerwehr löscht Brand in Industriehalle

Viersen Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem metallverarbeitenden Betrieb an der Helmholtzstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, hatten schon alle Mitarbeiter die betroffene Werkshalle verlassen.

In einer Filteranlage für Metallstaub auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs an der Helmholtzstraße in Viersen hat es am Freitagvormittag gebrannt. Das teilt ein Sprecher der Stadt Viersen mit. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Brandstelle eintrafen, hatten alle Mitarbeiter die betroffene Werkhalle bereits verlassen. „Die Wehr konnte sich auf die Bekämpfung des Feuers konzentrieren. Um an den Brandherd zu kommen, mussten Wehrleute unter schwerem Atemschutz die Filteranlage mit einem Motortrennschleifer öffnen“, berichtet der Sprecher.