Spektakuläre Brandstiftungen in Viersen Feuerteufel vor Gericht

Der Mann, der das Hubert-Vootz-Haus angezündet haben soll, ist vor dem Landgericht Mönchengladbach auch wegen weiterer spektakulärer Brandstiftungen in Viersen angeklagt. So wirft die Staatsanwaltschaft dem 40-jährigen Viersener vor, im Jahr 2020 die Agnes-van-Brakel-Grundschule vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben – das Feuer hatte die Turnhalle zerstört und einen Millionenschaden verursacht –, ebenso soll der Viersener im Jahr 2016 die Kita Robend angezündet haben.