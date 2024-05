Freizeit in Viersen Was die Frühkirmes vor der Festhalle bietet

Viersen · Autoscooter, Entenangeln und Bratwurst sind bei der fünftägigen Frühkirmes am Festhallen-Vorplatz zu finden. Sie beginnt am Donnerstag, 30. Mai. Was Besucher erwartet, was für Autofahrer wichtig ist.

24.05.2024 , 18:00 Uhr

Ab Donnerstag, 30. Mai, wird der Hermann-Hülser-Platz zum Kirmesplatz. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Auf dem Hermann-Hülser-Platz vor der Festhalle drehen sich vom Donnerstag, 30. Mai, bis Montag, 3. Juni, die Karussells der Viersener Frühkirmes. An Sonn- und Feiertagen beginnt der Kirmesbetrieb jeweils um 11 Uhr. An den anderen Tagen geht es spätestens um 14 Uhr los. Das Ende ist für alle Tage auf 22 Uhr festgesetzt. Aktuell sind für die Kirmes laut Auskunft der Stadt rund 24 Anbieter aller Art angekündigt. Darunter befinden sich mit Autoscooter und „Dschungel Express“ zwei große Fahrgeschäfte. Für den Nachwuchs werden ein Kinder-Kettenkarussell, Mini-Jet und Mini-Scooter aufgebaut. Jungen und Mädchen können sich zudem unterhalten lassen von sechs weiteren Angeboten wie Entenangeln oder Ballwerfen. Stärkung für Besucher jeden Alters bieten neun Stände mit Snacks und Getränken. Dazu gehören etwa Eis, eine Crêperie, chinesische Nudeln und ein klassischer Imbiss. Weiterhin gibt es Anbieter mit Luftballons und Textilien. Allerdings sind noch Änderungen möglich, wie Stadtsprecher Frank Schliffke auf Anfrage erklärt: „Die exakte Beschickung der Kirmes wird erst am Kirmesbeginn feststehen.“ Dies sei begründet in „kurzfristigen, von uns nicht zu beeinflussenden Änderungen durch Entscheidungen der Anbieter“. Für alle Autofahrer bereits vor dem Beginn der Kirmes wichtig: Wegen des Aufbaus für die Veranstaltung sind Straßensperren nötig. Diese gelten bereits ab Montag, 27. Mai. Gesperrt für Fahrzeuge werden die Bereiche Heimbachstraße, Hermann-Hülser-Platz, Parkplatz Furmannsweg und der Parkstreifen an der Heierstraße, der als Rettungsweg dient. Die Sperren werden am Dienstag, 4. Juni, wieder aufgehoben, sobald die Kirmes abgebaut wurde und die Flächen gereinigt sind. Durch die Kirmes braucht auch der samstägliche Wochenmarkt einen neuen Standort: Er wird am 1. Juni auf den Sparkassenvorplatz verlegt.

(busch-)