Ferienspiele im Jugendtreff Superhelden treffen Prinzessinnen im „Blauen Haus“

In der Küche vom Blauen Haus herrscht ebenfalls Hochbetrieb. Allerdings sind hier nicht die Kinder am Werk, sondern Yelena und Sona. Die beiden Helferinnen schwenken den Kochlöffel. „Wir kochen jeden Tag frisch“, sagt Yelena, die gerade einige Gewürze an die Kartoffelsuppe gibt, die in einem XXL-Topf auf dem Herd steht. Sona bereitet die Würstchen vor, die sich jeder nach Wunsch in die Suppe geben darf. „Für morgen steht der Drachentopf auf dem Speisezettel“, sagt sie. Dahinter verbirgt sich ein Chili con Carne.