Wirtschaft in Viersen Der Stadt fehlt Fläche für Gewerbe und Industrie

Insgesamt 430 Hektar des Viersener Stadtgebietes sind Industrie- und Gewerbefläche. Das entspricht einem Anteil von 4,7 Prozent — ein Spitzenwert im Kreis Viersen. Auf Platz zwei folgt die Stadt Willich mit 4,1 Prozent. Das geht aus einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Fachgutachten hervor, das am Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung vorgestellt wird. Problem: Die vorhandenen Flächen reicht nicht.