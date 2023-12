Politik in Viersen FDP hinterfragt Zahlen zu Abwassergebühren

Die FDP hinterfragt die von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) genannte Begründung über die Höhe der Abwassergebühren für Unternehmen. Wie unsere Redaktion berichtete, übt die Stadt Viersen Kritik an einem Ranking der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zu den Abwassergebühren für Unternehmen in der Region, bei dem die Stadt Viersen den letzten Platz belegte. Anemüller hatte erklärt: „Die vereinfachte Darstellung der IHK wird der Vielschichtigkeit des Themas nicht gerecht.“ So sei die Stadt Viersen eine der wenigen Kommunen am Mittleren Niederrhein, in denen keine Kanalanschlussbeiträge für die erstmalige Herstellung eines Kanalanschlusses erhoben werden. „Diese Kosten werden in Viersen im vollen Umfang in die Abwasserbeseitigungsgebühren eingerechnet“, so die Bürgermeisterin. Unternehmen sparten so erhebliche Beträge beim Kanalanschluss.