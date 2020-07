Gastbeitrag : Neue Schulden überfordern zukünftige Generationen

Stefan Feiter leitet die FDP-Fraktion im Viersener Rat. Foto: Röse, Martin

Viersen FDP-Fraktionsvorsitzender Stefan Feiter will eine Digitalisierungsoffensive an den Schulen und weniger neue Kredite. Er hält die Überforderung zukünftiger Generationen durch Schulden für falsch und will weiterhin für eine bessere Finanzpolitik und gegen neue Schulden und gegen Wünsche zur Erhöhung der kommunalen Steuern kämpfen.

In den zurückliegenden Monaten hat das Coronavirus unser aller Leben verändert. Was ist heute noch Normalität? Die Kinder durften nicht in die Kitas und nicht in die Schulen, sondern mussten zu Hause betreut werden und es wurde viel im Homeoffice gearbeitet. Viele Unternehmen in der Stadt Viersen im Gastgewerbe, im Einzelhandel, in der Dienstleistung, im Kulturbetrieb und in der Industrie kämpfen mit den krassen wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns.

Auch in Viersen gibt es viele Familien, die in Ihrem Kreis Erkrankte hatten und sogar Tote zu beklagen haben. Die, die das Coronavirus überstanden haben, kämpfen sehr oft noch mit massiven gesundheitlichen Folgen der Erkrankung. Ihnen und uns wünsche ich für die nächsten Monate, dass wir die Pandemie gesund überstehen und die wirtschaftlichen Folgen erfolgreich meistern.

So wie wir in allen Lebensbereichen auf Normalität hoffen, so hoffe ich wieder auf Normalität in der Arbeit im Stadtrat von Viersen. In den nächsten Monaten, in der nächsten Wahlperiode des Rates werden wir weiter Ihre Interessen im Rat vertreten. Was habe ich, haben wir uns vorgenommen? Schon seit vielen Jahren fordern wir eine Digitalisierungsoffensive an den Schulen. Nun steht auch viel Geld aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ und dem Digitalpakt zur Verfügung. Dieses Geld muss kurzfristig zur dringend notwendigen Ausstattung der Schulen und der Schülerinnen und Schüler mit IT-Technik investiert werden. Die Pandemie hat gezeigt, dass wir hier nicht mehr warten können! Hier muss jetzt etwas passieren – die bisherigen Verzögerungen sind nicht weiter hinnehmbar!

Auch die städtischen Einnahmen sind durch die Folgen der Pandemie stark eingebrochen. Die letzten Beratungen in den Gremien des Rates und die Beschlüsse der anderen Parteien lassen nicht erkennen, dass diese mit der erforderlichen Vorsicht auf die kritische Finanzsituation des Haushalts reagieren. Vielmehr wird das in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Personalbewirtschaftungskonzept aufgeweicht, so dass unweigerlich Mehrkosten entstehen werden. Dann wurde auch noch der Kreditdeckel um 50 Prozentpunkte angehoben. Aber diese neuen Kredite müssen unsere, Ihre Kinder in der nächsten und übernächsten Generation zurückzahlen!

Diese Überforderung der zukünftigen Generationen durch unsere Schulden halten wir für falsch und wir werden weiterhin für eine bessere Finanzpolitik und gegen neue Schulden und gegen Wünsche zur Erhöhung der kommunalen Steuern kämpfen. Das heißt nicht, dass wir gegen Investitionen sind – gerade zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen brauchen wir Investitionen! Nur sind wir der Überzeugung, dass genug Geld, genug Fördergeld vorhanden ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir müssen nicht noch extra Schulden machen!

Ich hoffe, dass ich mich im neuen Rat der Stadt Viersen mit einer gestärkten Fraktion und einem Bürgermeister Frank a Campo an meiner Seite weiter für Ihre Interessen einsetzen kann. Bleiben Sie gesund.