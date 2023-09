Straßenmodenschauen in Viersen Das sind die Fashion-Trends für den Herbst

Kaum greift Moderator Frank Schiffers zum Mikrofon, sind die Zuschauer auf einmal da. Wo gerade noch rund um den roten Teppich und den im Hintergrund aufgebauten Heimat-Shoppen-Tüten Leere gähnte, stehen die Besucher von jetzt auf gleich dicht an dicht. Es ist 11 Uhr, und der Moderator eröffnet mit einem strahlenden Lächeln „Viersen voll im Trend“ mit diversen Straßenmodenschauen vor dem Damemodehaus Fritz Schmitz. „Wir starten in diesem Jahr am Remigiusplatz und bewegen uns die Fußgängerzone hinunter, um direkt vor den einzelnen Modehäusern die Mode vor Ort zu erleben“, sagt Schiffers. „Für die Männer habe ich allerdings eine traurige Mitteilung: Heute gibt es keine Herrenmode. Wenn Sie aber mitgehen, erleben Sie viele tolle Frauen neben der eigenen.“, scherzt Schiffers, was für viele Schmunzler sorgt.