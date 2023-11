Kriminalität in Viersen Falscher Wasserwerker bestiehlt 83-Jährigen

Gegen 11.40 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür an der Gladbacher Straße. „Er stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor, und er müsse auf Grund von Bauarbeiten die Qualität des Wassers prüfen“, erklärte ein Polizeisprecher. Der 83-jährige Viersener ließ den Mann in die Wohnung. Der Senior sollte dann einige Minuten lange die Wasserhähne laufen lassen. Als der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, fehlte Bargeld.