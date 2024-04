Betrug in Viersen Falscher Polizist bestielt Seniorin

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Betrugsfall am Freitag. Am Telefon gab sich jemand als „Staatspolizei“ aus, warnte vor Betrügern, die angeblich Falschgeld in Umlauf brächten und kündigte einen Besuch bei der Seniorin an, um ihr Bargeld zu überprüfen. Gegen 15 Uhr erschien dann ein Mann, der sich das Bargeld der Frau zeigen ließ. Als der Mann die Wohnung an der Danziger Straße wieder verlassen hatte, fehlte ein Teil des Geldes. Der Trickdieb ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine löchrige Jeanshose und ein dunkles Oberteil.