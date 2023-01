Falsche Telekom-Mitarbeiter Trickdiebe bestehlen Seniorin

Zwei Diebe, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausgaben, haben in Viersen eine 88-jährige Frau bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Männer gegen 10 Uhr bei der Seniorin, die alleine zu Hause war, an der Tür geklingelt. Sie gaben an, Einstellungen am TV-Programm vornehmen zu müssen. Einer der Männer wollte mit der 88-Jährigen das Fernsehprogramm durchgehen, während sein Kollege im Keller die Einstellungen vornehme. Laut Polizei verließen sie die Wohnung nach knapp zehn Minuten. Dann stellte die Viersenerin fest, dass im Schlafzimmer Schubladen geöffnet waren und Schmuck fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Ruf 02162 3770. Die Seniorin beschrieb die Täter als 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet.