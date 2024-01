Kriminalität in Viersen Fahrraddieb erwischt – Beute verschwunden

Ein Bewegungsmelder hatte Alarm auf einem Smartphone einer Anwohnerin ausgelöst, als der Mann das erste Mal den Schuppen betrat. Als die Frau daraufhin zum Schuppen eilte, waren Dieb und Fahrrad bereits verschwunden. Der Dieb kehrte wenig später zum Schuppen zurück, wo ihn Hausbewohner festhielten. Das gestohlene Herrenrad der Marke Cityspeed in weiß mit Sattel und Griffen aus braunem Leder habe er in der Nähe abgestellt, wisse aber nicht mehr, wo, gab er an. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770.